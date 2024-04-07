Турнирные расклады в НБА на 7 апреля: кто выходит в плей-офф и сыграет в плей-ин

14 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) команды закончат выступление в регулярном чемпионате. 20 апреля стартует стадия плей-офф, куда напрямую пробьются первые шесть клубов из каждой конференции — Западной и Восточной. Команды, которые по итогам регулярного чемпионата займут места с 7-го по 10-е, примут участие в турнире плей-ин.

Формат проведения турнира плей-ин следующий: победитель первой пары будет играть с проигравшей командой из второй пары. В результате определится клуб, который окажется в плей-офф под восьмым посевом. Победитель второй пары напрямую выйдет в плей-офф под седьмым посевом. Плей-ин будет проведён с 16 по 19 апреля.

На данный момент в плей-ин от Запада проходят «Нью-Орлеан Пеликанс» (седьмое место) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (восьмое). Другую пару образуют «Сакраменто Кингз» (девятое место) и «Голден Стэйт Уорриорз» (10-е).

В Восточной конференции за первую путёвку в плей-офф поспорили бы «Майами Хит» и «Филадельфия Сиксерс». На девятом и 10-м местах идут «Чикаго Буллз» и «Атланта Хоукс» соответственно.

Четыре команды уже обеспечили себе прямую путёвку в плей-офф: «Бостон Селтикс», «Миннесота Тимбервулвз», «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс».