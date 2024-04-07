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Впервые в истории НБА два игрока оформили по 25 трипл-даблов за сезон

Впервые в истории НБА два игрока оформили по 25 трипл-даблов за сезон
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Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл в матче с «Атлантой Хоукс», который состоялся сегодня, 7 апреля. В сезоне Йокича это случилось в 25-й раз, таким образом он присоединился к бигмену «Сакраменто Кингз» Домантасу Сабонису по этому статическому достижению в нынешнем сезоне.

НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
142 : 110
Атланта Хоукс
Атланта
Денвер Наггетс: Колдуэлл-Поуп - 24, Портер - 20, Йокич - 19, Джексон - 18, Маррей - 16, Уотсон - 13, Холидэй - 8, Браун - 5, Строутер - 5, Ннаджи - 5, Хафф - 4, Пикетт - 3, Тайсон - 2, Джордан
Атланта Хоукс: Капела - 19, Хантер - 18, Богданович - 18, Джонсон - 17, Мюррей - 14, Мэтьюз - 11, Фернанду - 6, Бафкин - 4, Крейчи - 3, Форрест, Гуйе, Мэттьюз
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Впервые в истории НБА два игрока достигли отметки в 25 трипл-даблов в сезоне. На счету Сабониса их 26. Только у Луки Дончича ещё осталась возможность набрать 25 трипл-даблов в сезоне. В его активе 20 таких выступлений при пяти оставшихся играх в сезоне.

Если брать отметку в 20 трипл-даблов, то до нынешнего сезона не было ни одного розыгрыша НБА, где три баскетболиста достигали бы такой отметки.

Предматчевая бросковая тренировка Николы Йокича

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