Впервые в истории НБА два игрока оформили по 25 трипл-даблов за сезон

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл в матче с «Атлантой Хоукс», который состоялся сегодня, 7 апреля. В сезоне Йокича это случилось в 25-й раз, таким образом он присоединился к бигмену «Сакраменто Кингз» Домантасу Сабонису по этому статическому достижению в нынешнем сезоне.

Впервые в истории НБА два игрока достигли отметки в 25 трипл-даблов в сезоне. На счету Сабониса их 26. Только у Луки Дончича ещё осталась возможность набрать 25 трипл-даблов в сезоне. В его активе 20 таких выступлений при пяти оставшихся играх в сезоне.

Если брать отметку в 20 трипл-даблов, то до нынешнего сезона не было ни одного розыгрыша НБА, где три баскетболиста достигали бы такой отметки.

Предматчевая бросковая тренировка Николы Йокича