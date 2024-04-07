Чемпион Евролиги — 2017 Экпе Юдо назвал команды, которые доберутся до «Финала четырёх»

Чемпион Евролиги 2017 года в составе «Фенербахче» Экпе Юдо спрогнозировал, какие команды пробьются в «Финал четырёх» в нынешнем сезоне.
«Я думаю, что пройдёт «Барселона», «Реал» Мадрид, «Панатинаикос» и «Монако»», — приводит слова Юдо Basket News в социальной сети X (ранее Twitter).
В регулярном чемпионате главного европейского турнира остался один тур. Затем последует плей-ин, где команды с 7-го по 10-е место разыгрывают две путёвки в четвертьфинал.
1/4 финала пройдёт из серий до трёх побед. «Финал четырёх» же будет состоять из противостояний в одну игру, в том числе сам финал.
В таблице Евролиги «Реал» идёт на первом месте, «Барселона» — на третьем, «Панатинаикос» — на втором, а «Монако» — на четвёртом.
Евролига. «Барселона» — «Маккаби Тель-Авив»