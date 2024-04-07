Чарльз Баркли: не хочу, чтобы Леброн Джеймс играл со своим сыном в одной команде

Член зала Славы баскетбола и ведущий шоу Inside The NBA Чарльз Баркли высказал своё мнение о желании форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса оказаться в одной команде со своим сыном Бронни.

«Я не хочу, чтобы Леброн играл вместе со своим сыном. Я хочу, чтобы его сын развивался сам, отдельно. Если он перейдёт в команду, где будет играть его отец, это привлечёт большое внимание к нему, потому что Леброн — самая яркая звезда своего поколения.

Думаю, этому парню нужно пойти своей дорогой, чтобы он мог расти как игрок, как автономная личность. Кто хочет, чтобы на его ребёнка оказывалось дополнительное давление? Я не хочу, чтобы он играл с Леброном», — приводит слова Баркли портал Fadeaway World, ссылаясь на эфир на телеканале CNN.

Леброн Джеймс на дебютном матче Бронни в NCAA