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Диллон Брукс рассказал, как Марк Газоль обзывал его во время первого сезона в лиге

Диллон Брукс рассказал, как Марк Газоль обзывал его во время первого сезона в лиге
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Форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс отправил сообщение своего бывшему партнёру по «Мемфис Гриззлиз» Марку Газолю. Сегодня, 7 апреля, «Мемфис» официально вывел игровой номер Газоля из обращения.

«Хэй, как дела, Марк? Это твой приятель Диллон Брукс беспокоит. Давно мы уже не виделись, но я тебя поздравляю с тем, что твой номер вывели из обращения. Я никогда не забуду, как на протяжении всего моего первого года в лиге ты называл меня дураком, ни разу не упомянув моё имя. Это помогло мне окрепнуть как игроку, я благодарен тебе, наслаждайся этим моментом», — заявил Брукс в сообщении, показанном на церемонии в Мемфисе.

Диллон Брукс оказался в «Мемфисе» в 2017 году и играл вместе с Газолем на протяжении двух лет.

Диллон Брукс провёл индивидуальную тренировку

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