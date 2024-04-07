Игрок сборной России и «Самары» Илья Платонов перенесёт операцию на колене

Стало известно, что игроку «Самары» и сборной России Илье Платонову потребуется операция на колене. Баскетболист получил травму в матче с ПБК МБА, который прошёл 4 апреля.

«В матче с МБА форвард «Самары» и национальной команды России Илья Платонов получил тяжёлую травму колена. Ему потребуется операция, а восстановление займёт несколько месяцев.

Мы желаем Илье скорейшего выздоровления и с нетерпением будем ждать его возвращения на паркет», — сообщается в заявлении клуба на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Единой лиги Платонов в среднем набирает 5,9 очка, проводя на площадке по 20 минут. «Самара» располагается на втором месте в таблице группы Б. Самарский клуб обеспечил себе участие в плей-ин.