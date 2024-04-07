Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — Автодор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок сборной России и «Самары» Илья Платонов перенесёт операцию на колене

Игрок сборной России и «Самары» Илья Платонов перенесёт операцию на колене
Комментарии

Стало известно, что игроку «Самары» и сборной России Илье Платонову потребуется операция на колене. Баскетболист получил травму в матче с ПБК МБА, который прошёл 4 апреля.

Единая лига ВТБ . Группа Б
04 апреля 2024, четверг. 18:30 МСК
Самара
Самара
Окончен
69 : 73
МБА
Москва
Самара: Роберсон - 16, Ребич - 11, Хоукинс - 10, Томпсон - 8, Загорац - 8, Далтон - 6, Гудумак - 5, М. Кулагин - 5, Зверев, Платонов, Викторов, Умрихин
МБА: Трушкин - 18, Лопатин - 15, Касаткин - 13, Коновалов - 10, Воронов - 5, Барашков - 4, Минченко - 4, Исмаилов - 2, Хоменко - 2, Голдырев, Валиев, Якушин

«В матче с МБА форвард «Самары» и национальной команды России Илья Платонов получил тяжёлую травму колена. Ему потребуется операция, а восстановление займёт несколько месяцев.

Мы желаем Илье скорейшего выздоровления и с нетерпением будем ждать его возвращения на паркет», — сообщается в заявлении клуба на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Единой лиги Платонов в среднем набирает 5,9 очка, проводя на площадке по 20 минут. «Самара» располагается на втором месте в таблице группы Б. Самарский клуб обеспечил себе участие в плей-ин.

Единая лига. Календарь
Материалы по теме
Игрок «Енисея» Ратэн-Мэйс установил рекорд Единой лиги по набранным очкам в сезоне
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android