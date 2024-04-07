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«В НБА больше свободы». Бэрон Дэвис оценил решение Бронни Джеймса заявиться на драфт

«В НБА больше свободы». Бэрон Дэвис оценил решение Бронни Джеймса заявиться на драфт
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Двукратный участник Матча всех звёзд Бэрон Дэвис высказал своё отношение к решению Бронни Джеймса заявиться на драфт 2024 года.

«В НБА больше свободы. Тренеры не так сильно контролируют вас, как в колледже. Вам не приходится постоянно зонно обороняться. Из того, что я видел по Бронни, я считаю, что он атлетичный и умный разыгрывающий. Также он умеет бросать. Был бы я на его месте, то тоже попробовал бы себя.

Хочу видеть Леброна с Бронни в одной команде. Это будет очень тяжело. Так же, как было тяжело Кену Гриффи с его сыном (экс-бейсболисты МЛБ. — Прим. «Чемпионата»). Это будет, блин, очень тяжело!» — приводит слова Дэвиса TMZ.

Бронни выступает за университет Южной Калифорнии. Он может остаться в колледже ещё на один год, если его никто не выберет на драфте 2024 года.

Представление Бронни Джеймса в Университете Южной Калифорнии

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