«Уралмаш» одержал шестую победу подряд в Единой лиге, обыграв «Астану»
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Сегодня, 7 апреля, в Екатеринбурге на арене «ДИВС Уралочка» состоялся матч в рамках Единой лиги между местным «Уралмашем» и «Астаной». В итоге победу одержали хозяева со счётом 87:79 (19:11, 14:13, 21:27, 33:28).
Единая лига ВТБ . Группа Б
07 апреля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
87 : 79
Астана
Астана
Уралмаш: Эллис - 25, Нэвелс - 21, Уиттакер - 13, Писклов - 10, Прощенко - 9, Нэльсон - 7, Михеев - 2, Новиков, Балашов, Захаров
Астана: Андерсон - 27, Джонсон - 19, Дэвис - 11, Скиппер-Браун - 11, Щербак - 4, Мурзагалиев - 3, Пушица - 2, Гаврилов - 2, Марчук, Марчук, Айткали
Самым результативным игроком встречи стал игрок «Астаны» Карвел Андерсон. На его счету 27 очков и шесть подборов. Среди его партнёров также можно выделить Маркелла Джонсона, набравшего 19 очков и сделавшего 15 результативных передач.
Лучшим снайпером екатеринбургской команды стал Октавиус Эллис. Он оформил дабл-дабл: 25 очков и 12 подборов. Хорошую игру провёл Тайрелл Нэльсон. В его активе 21 очко и семь ассистов.
Таким образом, уральская команда одержала свою шестую победу подряд в Единой лиге.
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