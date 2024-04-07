«Уралмаш» одержал шестую победу подряд в Единой лиге, обыграв «Астану»

Сегодня, 7 апреля, в Екатеринбурге на арене «ДИВС Уралочка» состоялся матч в рамках Единой лиги между местным «Уралмашем» и «Астаной». В итоге победу одержали хозяева со счётом 87:79 (19:11, 14:13, 21:27, 33:28).

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Астаны» Карвел Андерсон. На его счету 27 очков и шесть подборов. Среди его партнёров также можно выделить Маркелла Джонсона, набравшего 19 очков и сделавшего 15 результативных передач.

Лучшим снайпером екатеринбургской команды стал Октавиус Эллис. Он оформил дабл-дабл: 25 очков и 12 подборов. Хорошую игру провёл Тайрелл Нэльсон. В его активе 21 очко и семь ассистов.

Таким образом, уральская команда одержала свою шестую победу подряд в Единой лиге.