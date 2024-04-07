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«Самара» прервала серию побед «Автодора» в Единой лиге

«Самара» прервала серию побед «Автодора» в Единой лиге
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Сегодня, 7 апреля, в Самаре во Дворце спорта им. В. С. Высоцкого состоялся матч в рамках Единой лиги между хозяевами площадки «Самарой» и гостями из Саратова «Автодором». В итоге победу одержала «Самара» со счётом 86:71 (18:27, 26:16, 20:16 и 22:12).

Единая лига ВТБ . Группа Б
07 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Самара
Самара
Окончен
86 : 71
Автодор
Саратов
Самара: Загорац - 20, Роберсон - 18, Ребич - 13, Томпсон - 10, Хоукинс - 9, Далтон - 6, Гудумак - 5, Викторов - 3, М. Кулагин - 2, Зверев, Умрихин, Амосов
Автодор: Торнвелл - 18, Ньюмэн - 16, Хэммондс - 12, Петенев - 10, Халдеев - 7, Беслач - 3, Гаррет - 2, Мавра - 2, Фридзон - 1, Пранаускис, Наумов, Фёдоров

Для «Самары» победа над «Автодором» помогла реабилитироваться после поражения от МБА в упорной игре, которая состоялась 4 апреля.

Наиболее результативным игроком среди команды победителей стал сербский лёгкий форвард Раде Загорац Роберсон. В ходе игры он набрал 20 очков, сделал восемь подборов, две передачи, а также один перехват.

Американский защитник Сидариус Торнвелл стал самым результативным игроком «Автодора». Он смог набрать 18 очков, сделать три подбора, а также две передачи.

На данный момент «Самара» занимает вторую позицию в турнирной таблице Группы Б регулярного чемпионата Единой лиги. «Автодор» идёт следом за ней и находится на третьей строчке таблицы.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица
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