«Самара» прервала серию побед «Автодора» в Единой лиге

Сегодня, 7 апреля, в Самаре во Дворце спорта им. В. С. Высоцкого состоялся матч в рамках Единой лиги между хозяевами площадки «Самарой» и гостями из Саратова «Автодором». В итоге победу одержала «Самара» со счётом 86:71 (18:27, 26:16, 20:16 и 22:12).

Для «Самары» победа над «Автодором» помогла реабилитироваться после поражения от МБА в упорной игре, которая состоялась 4 апреля.

Наиболее результативным игроком среди команды победителей стал сербский лёгкий форвард Раде Загорац Роберсон. В ходе игры он набрал 20 очков, сделал восемь подборов, две передачи, а также один перехват.

Американский защитник Сидариус Торнвелл стал самым результативным игроком «Автодора». Он смог набрать 18 очков, сделать три подбора, а также две передачи.

На данный момент «Самара» занимает вторую позицию в турнирной таблице Группы Б регулярного чемпионата Единой лиги. «Автодор» идёт следом за ней и находится на третьей строчке таблицы.