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Финал НБА-2023 уступил по просмотру студенческому полуфиналу между женскими командами

Финал НБА-2023 уступил по просмотру студенческому полуфиналу между женскими командами
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Финальный матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» уступил по совокупному количеству просмотров текущему полуфиналу NCAA между женскими студенческими командами Университета Айова, лидером которой является Кейтлин Кларк, и Университета Коннектикут, где лидер — Пейдж Бьюркес.

Пятая, заключительная игра между «Наггетс» и «Хит» в 2023 году собрала у экранов по всему миру 13,1 млн человек. Полуфинал между Айовой и Калифорнийским университетом смотрели около 14,2 млн человек.

Напомним, финал НБА между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» завершился в пользу «Наггетс» со счётом 94:89. В заключительной серии встреч с «Хит» представители Денвера одержали над ними четыре победы, но один раз уступили. «Денвер Наггетс» впервые в истории клуба стал чемпионами НБА.

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