Шарунас Ясикявичюс хочет сохранить в «Фенербахче» Рауля Нето

Главный тренер стамбульского «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс хочет сохранить в команде разыгрывающего Рауля Нето. Литовский специалист хочет, чтобы клуб активировал опцию в контракте, позволяющую продлить его ещё на один год, чтобы 31-летний бразилец провёл и следующий сезон в составе турецкой команды. Об этом на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) сообщает баскетбольный инсайдер Лука Д`Алессандро.

Контракт Рауля Нето со стамбульским «Фенербахче» был заключён в прошлом году, он был рассчитан на один год с возможностью продления ещё на один.

Рауль Нето с 2015 по 2023 год играл в НБА за команды «Юта Джаз», «Филадельфия Сиксерс» и «Вашингтон Уизардс».

На данный момент «Фенербахче» занимает шестое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги.