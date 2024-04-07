Энтони Дэвис: мы смеёмся над нашим положением в таблице

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался о текущем положении команды в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Каждый из игроков уверен в нашей команде. Мы смеёмся над нашим положением, типа: «О, мы выиграли 9 матчей из 10, но мы никуда не продвинулись в турнирной таблице». Итак, по этому факту вы можете понять насколько хорош Запад. Когда мы выходим на площадку, мы испытываем уверенность в собственных силах и в клубе», — приводит слова Дэвиса портал ESPN.

Напомним, в последнем матче «Лейкерс» встретились с «Кливленд Кавальерс». Игра завершилась со счётом 116:97 в пользу «озёрников».

В игре с «Кавальерс» Энтони Дэвис набрал 22 очка, сделал 13 подборов, 6 блок-шотов и 3 перехвата.