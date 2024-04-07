После перехода Рики Рубио у «Барселоны» выросли продажи билетов и доходы в целом

Приход Рики Рубио в «Барселону» привёл к росту продаж билетов на 28%, появлению 60 тыс. новых подписчиков в одной из соцсетей и повышению общих доходов испанской команды. Сейчас «Барселона» продаёт больше всего футболок с фамилией 33-летнего разыгрывающего. Об этом сообщил Basket News.

Рубио официально присоединился к «Барселоне» 6 февраля и был представлен публике 26-го числа того же месяца.

Его первой игрой после возвращения в «сине-гранатовую» команду стал домашний матч Евролиги 1 марта с «Монако».

Сообщается, что этот матч принёс самый высокий доход в истории баскетбольной команды «Барселоны», не считая «эль класико». Эта игра собрала на трибунах «Палау Блауграна» 7045 зрителей, что стало третьим по посещаемости матчем в текущем сезоне, уступая лишь играм Евролиги с «Реалом» и «Панатинаикосом». В целом с момента возвращения Рубио в «Барсу» продажи билетов выросли на 28%.

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