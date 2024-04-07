МБА гарантировала себе место в плей-ин Единой лиги

После победы над «Руной» МБА под руководством Василия Карасёва гарантировала себе продление сезона в розыгрыше Единой лиги ВТБ.

В сегодняшнем матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги МБА одержала победу над «Руной» со счётом 82:75 (19:19, 21:23, 21:12, 21:21). От исхода московского дерби зависела судьба последней путёвки в плей-ин из группы Б.

Благодаря победе МБА гарантировала себе четвёртую строчку в группе «Б» и место в плей-ин. Первый этап МБА завершила на 12-й строчке турнирной таблицы, а во втором идёт с девятью победами (восемь побед в последних восьми матчах) при трёх поражениях и в плей-ин сможет побороться за выход в плей-офф Единой лиги.

На данный момент первые три места в группе Б занимают «Уралмаш», БК «Самара» и саратовский «Автодор». Все команды группы А автоматически проходят в плей-офф.

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