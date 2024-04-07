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Главный тренер МБА Василий Карасёв: теперь мы можем планомерно готовиться к плей-ин

Главный тренер МБА Василий Карасёв: теперь мы можем планомерно готовиться к плей-ин
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Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал победу над «Руной», обеспечившую его команде место в плей-ин розыгрыша Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Группа Б
07 апреля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Руна
Москва
Окончен
75 : 82
МБА
Москва
Руна: Хилл - 17, Морган - 16, Попов - 15, Иванович - 11, Янг - 7, Походяев - 5, Тайус - 4, Сопин, Комиссаров, Савин, Жмако, Самойленко
МБА: Трушкин - 23, Лопатин - 23, Барашков - 11, Воронов - 10, Хоменко - 7, Коновалов - 3, Касаткин - 2, Минченко - 2, Исмаилов - 1, Голдырев, Валиев, Якушин

«Очень важная победа, очень эмоциональная игра. В этом матче многое решалось: победа нам обеспечивала место в плей-ин, несмотря на два предстоящих матча. Теперь мы уже ни от кого не зависим и можем планомерно готовиться к плей-ин», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.

В состоявшемся сегодня, 7 апреля, матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги МБА одержала победу над своим основным соперником за четвёртое место в группе «Б» «Руной» со счётом 82:75.

В оставшихся двух турах второго этапа Единой лиги МБА примет дома «Астану» и «Минск».

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