Энтони Эдвардс: Леброн превращается в дядю

Молодой защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался о том, как популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выбрал его первым на драфте Матча всех звёзд, который состоялся в 2023 году.

«Это было безумие. Он выбрал меня первым среди всех других звёзд, которые были там. Леброн пришёл и сказал: «Я собираюсь позволить молодым ребятам сделать это». Но он стареет, чувак. Он превращается в дядю (смеётся)», — приводит слова Эдвардса портал Fadeaway World.

Напомним, в текущем сезоне НБА Эдвардс к настоящему моменту принял участие в 74 матчах, в которых в среднем набирал 25,9 очка, совершал 5,6 подбора и отдавал 5,1 передачи.