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Дабл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» обыграть «Хьюстон»

Дабл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» обыграть «Хьюстон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 147:136.

НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
147 : 136
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Даллас Маверикс: Ирвинг - 48, Дончич - 37, Экзам - 14, Вашингтон - 14, Джонс - 10, Клебер - 9, Гэффорд - 6, Хардуэй-младший - 5, Харди - 4, Фадж, Пауэлл, Лоусон, Уильямс, Проспер, Моррис
Хьюстон Рокетс: Брукс - 29, Ванвлит - 24, Грин - 21, Ландейл - 13, Смит II - 12, Уитмор - 11, Баллок - 11, Грин - 7, Томпсон - 5, Холидей - 3, Сэмюэлс, Хинтон, Уильямс

Лучшей результативностью в составе победителей отметился разыгрывающий Кайри Ирвинг, который записал на свой счёт 48 очков, семь подборов и две передачи. Отметим также выступление защитника Луки Дончича. Он набрал 35 очков, сделал девять подборов и 11 передач.

Самым результативным в составе «Хьюстона» стал лёгкий форвард Диллон Брукс, который набрал 29 очков, сделал два подбора и две передачи. В следующей игре «Даллас» встретится с «Шарлотт Хорнетс», а «Хьюстон» проведёт матч с «Орландо Мэджик».

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