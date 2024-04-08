Дабл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» обыграть «Хьюстон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 147:136.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился разыгрывающий Кайри Ирвинг, который записал на свой счёт 48 очков, семь подборов и две передачи. Отметим также выступление защитника Луки Дончича. Он набрал 35 очков, сделал девять подборов и 11 передач.

Самым результативным в составе «Хьюстона» стал лёгкий форвард Диллон Брукс, который набрал 29 очков, сделал два подбора и две передачи. В следующей игре «Даллас» встретится с «Шарлотт Хорнетс», а «Хьюстон» проведёт матч с «Орландо Мэджик».