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Марк Газоль, Пау Газоль: братья в НБА, выведенный номер из обращения, за кого играли Газоли, Мемфис Гриззлиз, Лейкерс

Единственные в НБА! Братья, навсегда вписавшие свои имена в историю лиги
Никита Бирюков
Братья, навсегда вписавшие имена в историю НБА
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Марк и Пау Газоли — баскетбольные легенды.

В истории Национальной баскетбольной ассоциации было немало значимых и легендарных европейских баскетболистов. Марк Газоль — точно один из них. Испанец был удостоен огромной чести: «Мемфис Гриззлиз» вывел из обращения игровой номер баскетболиста. Немного окунёмся в торжественную церемонию и более детально вспомним всю карьеру Марка в НБА.

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Марк — младший брат Пау Газоля. Оба спортсмена росли в семье врачей и начинали спортивную карьеру в каталонской «Барселоне». Однако Пау попал в лигу в 2001 году, при этом был выбран «Мемфис Гриззлиз» под третьим пиком на драфте, а его младшего брата выбрали под 48-м номером «Лос-Анджелес Лейкерс» на драфте 2007 года. Марк попал в лигу лишь в 2008 году и оказался не в стане «озёрников», а присоединился к «Гриззлиз». «Мемфис» обменял Пау в «Лейкерс», а Газоль-младший стал частью сделки по переходу брата. Вот так началась история Марка в НБА.

После прихода в «Мемфис» Марк с ходу занял место стартового центрового в команде. Испанец установил рекорд для новичков клуба по проценту реализованных бросков — 53%, ранее достижение принадлежало его брату Пау — 51,8%. В сезоне-2010/2011 «Гриззлиз» с Газолем в составе выиграли первую серию плей-офф в истории, оказавшись сильнее «Сан-Антонио Спёрс» (4-2). В следующем раунде «мишки» встретились с «Оклахома-Сити Тандер», но уступили с результатом 3-4.

Братья Газоль

Братья Газоль

Фото: Justin Ford/Getty Images

Сезон-2012/2013 можно назвать одним из лучших для Марка в составе «Мемфиса». Центровой по итогам регулярного чемпионата стал лучшим оборонительным игроком ассоциации, оказавшись первым игроком в истории «Гриззлиз», а также первым испанцем, кто удостаивался такой чести. Помимо этого, Газоль поехал на Матч всех звёзд, а ещё был включён во вторую символическую сборную НБА по итогам сезона.

В плей-офф «Мемфис» впервые в истории вышел в финал Западной конференции, по пути обыграв «Лос-Анджелес Клипперс» и «Оклахому». В финале Запада команде из Теннесси предстояло встретиться с «Сан-Антонио», которые камня на камне не оставили от «мишек» — 0-4. К слову, «шпоры» смогли остановить лишь Леброн Джеймс, Дуэйн Уйэд и Крис Бош в составе «Майами Хит».

Ещё было несколько походов за титулом в составе «Мемфиса», но самым ярким всё равно останется сезон-2012/2013. Марку довелось поиграть со многими отличными баскетболистами в «Гриззлиз» — Майком Конли, Заком Рэндольфом, Тони Алленом, Руди Гэем, О Джей Мэйо, Шейном Баттье. При этом первые трое из вышеперечисленных присутствовали на церемонии, приуроченной к выводу игрового номера Марка. Это говорит об уважении к Газолю, которого он, безусловно, заслуживает.

Зак Рэндольф, Тони Аллен, Марк Газоль и Майк Конли

Зак Рэндольф, Тони Аллен, Марк Газоль и Майк Конли

Фото: twitter.com/DrewHill_DM

Единственного чемпионства в карьере Марк добился в составе «Торонто Рэпторс», когда в 2019 году клуб из Канады во главе с Каваем Леонардом завоевал первый в истории титул. Однако помнить Газоля-младшего всегда будут по выступлениям за «Мемфис». Испанец выделялся отличными защитными навыками и умением в нужный момент дать команде то, что ей действительно необходимо конкретно в этот момент.

Сегодняшний день навсегда войдёт в анналы НБА, так как Марк и Пау Газоли стали единственными в истории лиги братьями, чьи номера были выведены из обращения. «Лос-Анджелес Лейкерс» в марте 2023 года вывел из обращения 16-й номер Пау, а сегодня 33-й номер Марка был навсегда увековечен под сводами арены «Мемфиса». Ну что за великолепная история. Братья Газоли навсегда вписали своё имя в историю лиги, став одними из самых успешных европейских игроков в истории ассоциации.

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