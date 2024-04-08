Дабл-дабл Зайона Уильямсона помог «Нью-Орлеану» одержать победу в матче с «Финиксом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» и закончилась победой гостей со счётом 113:105.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился разыгрывающий Си Джей Макколлум, который записал на свой счёт 31 очко, четыре подбора и пять передач. Отметим также выступление форварда Зайона Уильямсона. Он набрал 29 очков, сделал 10 подборов и семь передач.

Самым результативным в составе «Финикса» стал защитник Брэдли Бил, который набрал 33 очка, сделал три подбора и пять передач. В следующей игре «Нью-Орлеан» встретится с «Портлендом», а «Финикс» проведёт матч с «Лос-Анджелес Клипперс».