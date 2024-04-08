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Дабл-дабл Зайона Уильямсона помог «Нью-Орлеану» одержать победу в матче с «Финиксом»

Дабл-дабл Зайона Уильямсона помог «Нью-Орлеану» одержать победу в матче с «Финиксом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» и закончилась победой гостей со счётом 113:105.

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
105 : 113
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Финикс Санз: Бил - 33, Букер - 25, Дюрант - 23, Аллен - 11, Нуркич - 6, Гордон - 5, Бол - 2, Окоги, Томас, Ойбанкс, О'Нил, Родди, Литтл, Азубуике, Янг
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 31, Уильямсон - 29, Альварадо - 15, Мёрфи - 13, Дэниэлс - 10, Нэнс - 9, Джонс - 4, Валанчюнас - 2, Хоукинс, Лидделл, Хилл, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл

Лучшей результативностью в составе победителей отметился разыгрывающий Си Джей Макколлум, который записал на свой счёт 31 очко, четыре подбора и пять передач. Отметим также выступление форварда Зайона Уильямсона. Он набрал 29 очков, сделал 10 подборов и семь передач.

Самым результативным в составе «Финикса» стал защитник Брэдли Бил, который набрал 33 очка, сделал три подбора и пять передач. В следующей игре «Нью-Орлеан» встретится с «Портлендом», а «Финикс» проведёт матч с «Лос-Анджелес Клипперс».

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