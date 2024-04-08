Дабл-дабл Вембаньямы не помог «Сан-Антонио» обыграть «Филадельфию», у Макси – 52 очка

В Сан-Антонио (СЩА) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Филадельфия Сиксерс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 126:133.

Баскетболисты «Сиксерс» создали неплохой задел в первой четверти, выиграв с разницей в семь очков. Вторую четверть выиграли хозяева площадки, перевернув исход в свою сторону к большому перерыву — «+10». В третьей четверти баскетболисты «Филадельфии» сумели отыграть три очка перед финальной двенадцатиминуткой. Решающая четверть осталась за гостями, которые сумели сравнять счёт перевести встречу в овертайм. В дополнительное время сильнее были гости, которые и подвели итог встречи — «+7».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Сиксерс» стал разыгрывающий Тайриз Макси, набравший 52 очка и сделавший четыре подбора и семь передач. Американский защитник гостей Келли Убре набрал 26 очков, сделал восемь подборов и пять передач.

В составе хозяев лучшим был французский центровой Виктор Вембаньяма, который оформил дабл-дабл: 33 очка, 18 подборов и шесть передач. Защитник «Спёрс», Малаки Брэнэм, набрал 22 очка, сделал три подбора и одну передачу.