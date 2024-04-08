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Сан-Антонио Спёрс – Филадельфия Сиксерс 126:133 ОТ, как сыграли, победила Филадельфия, результат матча НБА 8 апреля

Дабл-дабл Вембаньямы не помог «Сан-Антонио» обыграть «Филадельфию», у Макси – 52 очка
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В Сан-Антонио (СЩА) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Филадельфия Сиксерс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 126:133.

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
126 : 133
ОТ
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 33, Брэнэм - 22, Шампани - 17, Джонс - 17, Грэм - 9, Коллинс - 9, Джонсон - 7, Уэсли - 6, Мамукелашвили - 6, Дюк, Буей, Сиссоко, Грэй
Филадельфия Сиксерс: Макси - 52, Убре - 26, Каунсил - 11, Рид - 11, Хилд - 10, Батюм - 9, Мартин - 8, Бамба - 3, Пэйн - 3, Даутин, Харрис, Смит

Баскетболисты «Сиксерс» создали неплохой задел в первой четверти, выиграв с разницей в семь очков. Вторую четверть выиграли хозяева площадки, перевернув исход в свою сторону к большому перерыву — «+10». В третьей четверти баскетболисты «Филадельфии» сумели отыграть три очка перед финальной двенадцатиминуткой. Решающая четверть осталась за гостями, которые сумели сравнять счёт перевести встречу в овертайм. В дополнительное время сильнее были гости, которые и подвели итог встречи — «+7».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Сиксерс» стал разыгрывающий Тайриз Макси, набравший 52 очка и сделавший четыре подбора и семь передач. Американский защитник гостей Келли Убре набрал 26 очков, сделал восемь подборов и пять передач.

В составе хозяев лучшим был французский центровой Виктор Вембаньяма, который оформил дабл-дабл: 33 очка, 18 подборов и шесть передач. Защитник «Спёрс», Малаки Брэнэм, набрал 22 очка, сделал три подбора и одну передачу.

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