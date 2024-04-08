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Все результаты игрового дня НБА 8 апреля

Все результаты игрового дня НБА 8 апреля
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В ночь с 7 на 8 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 8 апреля

«Финикс Санз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 105:113;
«Торонто Рэпторс» — «Вашингтон Уизардс» — 130:122;
«Бостон Селтикс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 124:107;
«Орландо Мэджик» — «Чикаго Буллз» — 113:98;
«Шарлотт Хорнетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 118:121;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Филадельфия Сиксерс» — 126:133 ОТ;
«Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс» — 109:122.
«Бруклин Нетс» — «Сакраменто Кингз» — 77:107;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Юта Джаз» — 118:110;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 117:127.

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
105 : 113
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Финикс Санз: Бил - 33, Букер - 25, Дюрант - 23, Аллен - 11, Нуркич - 6, Гордон - 5, Бол - 2, Окоги, Томас, Ойбанкс, О'Нил, Родди, Литтл, Азубуике, Янг
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 31, Уильямсон - 29, Альварадо - 15, Мёрфи - 13, Дэниэлс - 10, Нэнс - 9, Джонс - 4, Валанчюнас - 2, Хоукинс, Лидделл, Хилл, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
130 : 122
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Торонто Рэпторс: Куикли - 31, Барретт - 22, Олиник - 21, Трент-мл. - 20, Дик - 13, Браун - 9, Агбаджи - 9, Темпл - 5, Фриман, Макдэниелс, Нвора, Уильямс
Вашингтон Уизардс: Авдия - 32, Пул - 29, Кисперт - 21, Болдуин Мл. - 16, Вукчевич - 11, Батлер - 7, Оморуи - 4, Шампани - 2, Дэвис, Бернард, Гилл, Холмс
НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
124 : 107
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Бостон Селтикс: Браун - 26, Притчард - 20, Уайт - 15, Холидэй - 12, Порзингис - 12, Хозер - 10, Тиллман - 9, Хорфорд - 7, Бриссетт - 6, Михайлюк - 5, Корнет - 2, Спрингер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Бэнтон - 28, Эйтон - 22, Хендерсон - 15, Уокер - 14, Мюррэй - 10, Минайя - 9, Рупер - 9, Тибулл, Браун, Шарп, Рит, Баджи
НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
113 : 98
Чикаго Буллз
Чикаго
Орландо Мэджик: Банкеро - 24, Саггс - 19, Фульц - 17, Вагнер - 16, Картер - 11, Инглс - 9, Вагнер - 8, Энтони - 6, Ховард - 3, Блэк, Айзек, Океке, Харрис, Скофилд, Битадзе
Чикаго Буллз: Дерозан - 30, Грин - 15, Драммонд - 14, Досунму - 14, Уайт - 11, Вучевич - 8, Битим - 4, Терри - 2, Картер, Крэйг, Саного, Фанк, Дрелл
НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
118 : 121
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Шарлотт Хорнетс: Уильямс - 19, Манн - 18, Мицич - 17, Бриджес - 15, Покушевски - 14, Миллер - 13, Дав. Бертанс - 12, Ричардс - 10, Болден, Макгауэнс, Смит, Блэк, Тор
Оклахома-Сити Тандер: Уиггинс - 26, Гидди - 20, Холмгрен - 20, Дорт - 12, Джо - 10, Уотерс III - 10, Уоллес - 10, Уильямс - 7, Уильямс - 6, Бийомбо, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
126 : 133
ОТ
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 33, Брэнэм - 22, Шампани - 17, Джонс - 17, Грэм - 9, Коллинс - 9, Джонсон - 7, Уэсли - 6, Мамукелашвили - 6, Дюк, Буей, Сиссоко, Грэй
Филадельфия Сиксерс: Макси - 52, Убре - 26, Каунсил - 11, Рид - 11, Хилд - 10, Батюм - 9, Мартин - 8, Бамба - 3, Пэйн - 3, Даутин, Харрис, Смит
НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
109 : 122
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Портис - 24, Лиллард - 23, Лопес - 13, Бисли - 9, Миддлтон - 5, Коннотон - 5, Грин - 2, Ливингстон, Галлинари, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Джексон, Роллинз, Краудер
Нью-Йорк Никс: Брансон - 43, Дивинченцо - 26, Хартенштайн - 18, Богданович - 15, Макбрайд - 8, Харт - 7, Ануноби - 4, Робинсон - 1, Топпин, Ачиува, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс
НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
77 : 107
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бруклин Нетс: Томас - 21, Уотфорд - 16, Уилсон - 11, Бриджес - 8, Клауни - 7, Уокер - 6, Шрёдер - 4, Шарп - 4, Джонсон, Смит, Финни-Смит, Клэкстон
Сакраменто Кингз: Фокс - 20, Мюррэй - 19, Сабонис - 18, Лайлз - 14, Митчелл - 12, Джонс - 7, Эдвардс - 6, Эллис - 6, Дуарте - 3, Барнс - 2, Макги, Везенков, Лень
НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
118 : 110
Юта Джаз
Ньютаун
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 32, Куминга - 21, Подзиемски - 16, Джексон-Дэвис - 16, Пол - 12, Муди - 8, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Грин - 3, Гаруба - 2, Сантос, Робинсон, Киньонес, Спенсер
Юта Джаз: Джузэнг - 27, Джордж - 25, Секстон - 15, Хендрикс - 10, Сенсабо - 9, Юртсевен - 8, Базли - 6, Льюис - 5, Поттер - 5, Хортон-Такер, Престон, Саманич, Лофтон Мл.
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