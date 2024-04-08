В ночь с 7 на 8 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 8 апреля
«Финикс Санз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 105:113;
«Торонто Рэпторс» — «Вашингтон Уизардс» — 130:122;
«Бостон Селтикс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 124:107;
«Орландо Мэджик» — «Чикаго Буллз» — 113:98;
«Шарлотт Хорнетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 118:121;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Филадельфия Сиксерс» — 126:133 ОТ;
«Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс» — 109:122.
«Бруклин Нетс» — «Сакраменто Кингз» — 77:107;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Юта Джаз» — 118:110;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 117:127.
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