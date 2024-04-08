«Лейкерс» без Леброна уступили дома «Миннесоте», Дэвис получил травму глаза

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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 117:127.

Баскетболисты «Лейкерс» создали небольшой задел в первой четверти, выиграв с разницей в четыре очка. Вторую четверть выиграли гости, сумев выйти вперёд к большому перерыву на уверенные 15 очков.

В третьей четверти баскетболисты «Лейкерс» были сильнее, но перед финальной двенадцатиминуткой проигрывали 10 очков. Решающая четверть завершилась вничью, которая помогла «Миннесоте» подвести итог — «+10».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Лейкерс» стал японский форвард Руи Хатимура, набравший 30 очков, сделавший шесть подборов и одну передачу.

Американский разыгрывающий хозяев Д'Анджело Расселл оформил дабл-дабл: 15 очков, семь подборов и 11 передач. Ещё один дабл-дабл на счету центрового Джексона Хэйса: 19 очков и 10 подборов.

В составе гостей лучшим был центровой Наз Рид, который оформил дабл-дабл: 31 очко, 11 подборов и одна передача. Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс набрал 26 очка, сделал один подбор и восемь передач. Также дабл-дабл на счету французского центрового Руди Гобера: 18 очков, 16 подборов и три передачи.

Отметим, что лёгкий форвард Леброн Джеймс не принимал участия в матче. Бигмен «Лейкерс» Энтони Дэвис по ходу матча получил травму глаза и был вынужден досрочно завершить игру.