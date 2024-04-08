Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названа причина, по которой Леброн Джеймс пропустил матч с «Миннесотой»

Названа причина, по которой Леброн Джеймс пропустил матч с «Миннесотой»
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не смог принять участия в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» из-за симптомов, которые указывают на грипп. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.

Напомним, сегодня ночью в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 117:127.

После 79 игр регулярного чемпионата «озёрники» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 45 побед при 34 поражениях.

В этом сезоне Леброн Джеймс принял участие в 68 матчах. Его средние показатели за матч — 25,4 очка, 8,2 передачи и 7,2 подбора.

Сейчас читают:
«Лейкерс» подписали трёх бывших игроков «Майами» на сумму в $ 110 млн. Все они провалились
«Лейкерс» подписали трёх бывших игроков «Майами» на сумму в $ 110 млн. Все они провалились
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android