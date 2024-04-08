Карл-Энтони Таунс вернулся к тренировкам после операции

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс вернулся к тренировкам с мячом после перенесённой операции по восстановлению порванного мениска левого колена.

Карл-Энтони Таунс приступил к тренировкам:

7 марта стало известно, что Таунс выбыл из состава из-за травмы. В текущем сезоне НБА форвард является одним из лидеров «Тимбервулвз», набирая в среднем за матч 22,1 очка, совершая 8,4 подбора и три результативные передачи. Он отыграл 60 матчей, оставаясь на площадке в среднем 32,8 минуты.

Ранее сообщалось, что Таунс сможет вернуться к началу плей-офф Западной конференции.

Напомним, сегодня в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 117:127.