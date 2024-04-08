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«Не понимаю словенский». Удока прокомментировал перепалки с Дончичем

«Не понимаю словенский». Удока прокомментировал перепалки с Дончичем
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Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока ответил на вопрос журналистов по поводу перепалок с разыгрывающим «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем во время матча.

«После того как Лука забросил один из мячей, он, кажется, хотел что-то сказать вам. Что там происходило?» — спросил журналист на послематчевой пресс-конференции.

«Я не понимаю словенский», — ответил Удока.

Сам Дончич прокомментировал этот эпизод так:

«Он много со мной разговаривал во время нашей первой игры, я просто вернулся и ответил».

Сама встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 147:136. Дончич набрал 35 очков, сделал девять подборов и 11 передач.

Для «Хьюстона» это поражение стало пятым подряд и практически лишило команду шансов на попадание в плей-ин.

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