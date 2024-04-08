Уэстбрук: когда Джордж сегодня проснулся, я понял, что он будет в ударе

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук прокомментировал перфоманс товарища по команде Пола Джорджа в матче с «Кливленд Кавальерс» (120:118).

«Клипперс» уступали по ходу матча с разницей в 26 очков, однако в заключительной четверти Джордж набрал 23 очка и помог своей команде одержать победу.

«Когда он проснулся сегодня утром, я понял, что он будет в ударе. Когда он играет на максимуме своих возможностей, мало кто может нас обыграть», — приводит слова Уэстбрука The Sports Rush.

Всего в этом матче Джордж записал в свой актив 39 очков, 11 подборов и семь передач.

После 78 игр регулярного чемпионата «Клипперс» занимают четвёртую стрчоку в турнирной таблице Западной конференции — 50 побед, 28 поражений.