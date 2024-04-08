Эксперт назвал двух игроков «Лейкерс», которые должны улучшить свои показатели к плей-офф

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп назвал двух игроков «Лос-Анджелес Лейкерс», которые должны показывать лучшую результативность для того, чтобы команда имела шансы в плей-офф НБА.

«Леброн — это Леброн. Это само собой разумеется. Он попадает с точностью 54%. Энтони Дэвис дает вам 25 очков и 13 подборов практически каждую ночь. Руи Хатимура также очень хорош. Остин Ривз — мистер Стабильность. Но нам, вероятно, понадобится немного больше от нашей скамейки.

Спенсер Динвидди должен дать нам немного больше. Торин Принс должен дать нам немного больше… Это два основных игрока скамейки. Эти парни, вероятно, должны набирать в два раза больше очков, потому что вы не можете требовать от своих стартеров, чтобы они выходили на площадку и набирали 120 очков каждый вечер», — приводит слова Шарпа The Sports Rush.