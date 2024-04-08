Глава «Партизана» не верит в победу «Црвены», которая поможет его команде выйти в плей-ин

Президент «Партизана» Остой Мияилович высказался по поводу предстоящего матча между «Анадолу Эфес» и «Црвеной Звездой» в Евролиге.

«Партизану» для продолжения борьбы в плей-ин необходимо побеждать в матче с «Валенсией». Также требуется победа «Црвены Звезды» в гостевой встрече с «Анадолу Эфес».

Ситуация привлекательна для СМИ, но реальность иная. Они будут играть для себя в конце сезона, в котором они провели большую часть времени в нижней части таблицы. Я думаю, что они в первую очередь сосредоточены на себе и анализе сезона, в котором они подписали 13-14 новых игроков и сменили двух тренеров.

Для «Эфеса» эта игра значит очень много. Для «Црвены Звезды» — не так много, и в последнее время их форма была слабее, чем в начале сезона. Так что я не знаю, насколько реально ожидать, что они будут конкурентоспособны в Стамбуле.

Как я уже сказал, они будут играть в этой игре для себя, а не для нас. Я не считаю, что должен благодарить кого-то за какой-то результат. С другой стороны, это наше обязательство перед болельщиками и перед самими собой — сыграть против «Валенсии» на максимуме своих возможностей и победить в своём матче», — приводит слова Мияиловича Basket News.

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Евролига. «Альба» — «Партизан»