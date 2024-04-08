Стала известна первая пара плей-ин в НБА

Команды «Чикаго Буллз» и «Атланта Хоукс» сыграют в первом матче плей-ин Восточной конференции, заняв 9-е и 10-е места.

До конца регулярного чемпионата осталось четыре матча, однако «Чикаго» и «Атланта» уже не смогут ни подняться выше девятого места, ни опуститься ниже 10-го.

На данный момент «Чикаго», идущий девятым, имеет в своём активе 37 побед при 41 поражении. У «Атланты» 36 побед и 42 поражения. «Бруклин Нетс» (11-е место) имеет показатель 31 победа и 48 поражений. «Майами Хит» (седьмое место) — 43 победы, 35 поражений.

Напомним, в ночь с 7 на 8 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было сыграно 10 матчей.