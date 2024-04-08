«Я просто обнял его в конце игры». Ирвинг и Дончич рассказали, как относятся друг к другу

Звёздные игроки «Даллас Маверикс» Лука Дончич и Кайри Ирвинг после победы в овертайме над «Хьюстон Рокетс» (146:137), рассказали об отношении друг к другу.

«Кайри — потрясающий игрок. Нечего добавить. Отличный парень, потрясающий игрок и просто помогает всем на паркете», — сказал Дончич.

Ирвинг, в свою очередь, прокомментировал то, что они шли с Дончичем в обнимку после матча.

«Лука сказал: «Я устал, чувак». Поэтому я просто обнял его в конце игры. Он выложился на полную… Мы, как братья, обнимаем друг друга, мы знаем, как тяжело мы работали».

В этом матче Кайри Ирвингзаписал на свой счёт 48 очков, семь подборов и две передачи. Отметим также выступление защитника Луки Дончича. Он набрал 35 очков, сделал девять подборов и 11 передач.