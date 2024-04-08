Инсайдер The Athletic: «Орландо» летом может предложить крупный контракт Клэю Томпсону

Автор The Athletic Тим Каваками в своей статье указал возможную будущую команду четырёхкратного чемпиона НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона.

«Один из самых плохо охраняемых секретов в лиге является то, что «Орландо», в составе которого есть много молодых талантов, но недостаточно игроков с хорошим броском, может предложить Клэю Томпсону много денег этим летом. Это при том, что Джо Лэйкоб (владелец «Голден Стэйт» — Прим. «Чемпионат) заявил, что хочет вывести команду из налога на роскошь в это межсезонье. Это возможно, но это зависит от того захотят ли они сохранять Томпсона и Криса Пола, а также сколько они им предложат», — пишет Каваками в статье для The Athletic.

В нынешнем сезоне Клэй в среднем набирает 17,6 очков.

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