Кейтлин Кларк — о женском баскетболе: он становится всё лучше и лучше

Звезда студенческого баскетбола Кейтлин Кларк высказалась о растущей популярности женского баскетбола.

«Когда я думаю о будущем женского баскетбола, то я считаю, что он будет расти и расти. Это касается и студенческого баскетбола, и WNBA. Все это видят и все об этом знают. Вы все видели рейтинги трансляций. Когда женскому спорту даётся возможность — он процветает.

Мы начали сезон, сыграв матч на стадионе «Кинник» при 55 тыс человек, а сейчас играем при 15 млн зрителей у телевизоров. Женский баскетбол становится всё лучше и лучше. Этот процесс никогла не остановится, пока нам дают возможность показать себя», — заявила Кларк на пресс-конференции.

Кейтлин сделала это заявление после финала турнира NCAA, в котором её команда из университета Айовы уступила Южной Каролине со счётом 75:87. Кларк во второй раз подряд проигрывает в финале «Мартовского безумия».

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