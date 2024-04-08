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Клэй Томпсон обратился к Дрэймонду Грину из-за его частых удалений

Клэй Томпсон обратился к Дрэймонду Грину из-за его частых удалений
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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал о том, какое влияние на игру команды имеет его одноклубник Дрэймонд Грин.

«Когда тебя нет на паркете, будто частичка нас самих куда-то пропадает. Мы со Стефом — добрые парни, даже порой слишком. Без тебя, Дрэймонд, мы не можем быть до конца самими собой и иметь ту свободу на паркете, которую ты нам предоставляешь.

Я уверен, что оппоненты крайне счастливы, когда тебя удаляют. Они выдыхают и обретают уверенность в себе.

В любом случае, мы с тобой так многое прошли, да и до сих пор мы боремся, мы в кругу претендентов. Когда тебя удаляют, мы не злы на тебя, мы просто расстраиваемся, потому что нуждаемся в тебе», — заявил Томпсон на подкасте Дрэймонда Грина.

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