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Видео: игрок «Самары» Хэйден Далтон стал автором лучшего данка марта в Единой лиге

Видео: игрок «Самары» Хэйден Далтон стал автором лучшего данка марта в Единой лиге
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Баскетболист «Самары» Хэйден Далтон стал автором лучшего данка марта в Единой лиге. Момент произошёл в матче волжской команды с МБА, состоявшемся 1 марта. Американец смог оформить «постер» с сопротивлением Евгения Минченко.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат РФБ.

28-летний игрок оказался в составе «Самары» прошлым летом. Американец не был задрафтован в НБА в 2018 году, после чего отправился играть в Европу, где смог выступить в чемпионатах Дании, Чехии, Испании, Франции и Израиля.

В нынешнем сезоне Далтон в среднем набирает 9,6 очка и делает 5,2 подборав. «Самара» занимает второе место в группе «Б» и будет участвовать в плей-ин.

Голосование за лучший данк месяца проводилось среди болельщиков.

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