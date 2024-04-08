Экс-игрок ЦСКА Марюс Григонис переподписал контракт с «Панатинаикосом» до 2027 года

Форвард «Панатинаикоса» Марюс Григонис согласился на продление контракта с клубом до 2027 года, сообщает Basket News. Таким образом, он может стать литовским игроком с наибольшим стажем в истории афинского клуба, опередив Шарунаса Ясикявичуса.

Во втором сезоне Евролиги с греческим клубом Григонис в среднем набирает 10,1 очков и 3,0 подборов. «Панатинаикос» занимает второе место в регулярном чемпионате турнира и обеспечил себе выход в четвертьфинал.

Григонис является воспитанником «Жальгириса», где играл до 2014 года. Позже Марюс отправился в Испании, где играл за несколько клубов, прежде чем перейти в «Альбу» в 2017 году. А уже в 2018 году Григонис вернулся в родной клуб, где провёл три сезона. Перед своим переходом в греческий клуб, баскетболист провёл один сезон в ЦСКА.

Евролига. «Бавария» — «Панатинаикос»

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