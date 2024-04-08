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Аренас назвал условие, при котором Леброн мог бы получить MVP в нынешнем сезоне

Аренас назвал условие, при котором Леброн мог бы получить MVP в нынешнем сезоне
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Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас рассказал о сценарии, где награду MVP в нынешнем сезоне мог бы получить форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Если бы «Лейкерс» заняли первое или второе место в Западной конференции, то эксперты бы выдали Леброну MVP. Если бы «озёрники» шли на третьем или четвёртом месте, то Джеймс был бы в числе главных претендентов», — заявил Аренас на шоу Gil`s Arena.

В нынешнем сезоне Леброн принял участие в 68 играх, где в среднем набирает 25,4 очков, 7,2 подборов и 8,2 результативных передач. За свою карьеру Джеймс имеет четыре награды MVP.

«Лос-Анджелес» занимает девятое место на Западе, которое позволяет выйти в нижнюю сетку плей-ин. Калифорнийскому коллективу осталось сыграть три игры в регулярном сезоне.

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