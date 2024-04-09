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Стали известны даты игр плей-ин в Единой лиге

Стали известны даты игр плей-ин в Единой лиге
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После того как ПБК МБА обеспечил себе участие в плей-ин после победы в матче с «Руной», определились все участники стыковых матчей. Единая лига опубликовала даты матчей в своём телеграм-канале.

17 апреля состоятся матчи первой командой группы «Б» со второй, а также третьей с четвёртой. Победитель первого матча автоматически выйдет в плей-офф и сыграет в четвертьфинале со второй командой группы «А». Проигравший в верхней сетке клуб получит ещё один шанс на квалификацию. Проигравшая в нижней сетке команда заканчивает выступление в Единой лиге, а победитель встречается с проигравшим из верхней сетки.

20 апреля состоится матч между проигравшим в верхней сетке и победителем нижней за оставшуюся путёвку в плей-офф. Тот клуб, который возьмёт верх в этом матче, в четвертьфинале встретится с первой командой группы «А».

В стыковых матчах примут участие «Уралмаш», «Самара», «Автодор» и ПБК МБА.

Единая лига. Календарь
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