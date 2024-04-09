Клэй Томпсон рассказал, хочет ли он переподписать контракт с «Голден Стэйт»

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон поделился мыслями по поводу своего будущего в лиге и нового контракта с командой.

«Что я думаю по поводу того, что я приближаюсь к последнему этапу своей карьеры? До сих пор не могу поверить, что я тут оказался. Когда тебе 25 лет, тебе кажется, что будешь играть вечно.

Меня пугает неизвестность, на меня это давило в нынешнем сезоне. Я слишком много думал о новом контракте и о своих минутах на площадке, а должен был больше наслаждаться тем, что имею. Понадобилось четыре очень откровенных разговора со Стивом Керром, чтобы я мог успокоиться и сфокусироваться на том, чтобы получать удовольствие.

Я всё ещё могу быть классным игроком при правильном настрое и ментальности. Что касается межсезонья, то да, я хочу подписать контракт с «Уорриорз», но я должен всегда ценить своё ментальное здоровье и определить, что является важным для меня на этом этапе карьеры», — заявил Томпсон на шоу Дрэймонда Грина.

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