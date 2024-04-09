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Шакил О`Нил назвал две проблемы, из-за которых «Милуоки» может вылететь в первом раунде

Шакил О`Нил назвал две проблемы, из-за которых «Милуоки» может вылететь в первом раунде
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Легендарный баскетболист Шакил О`Нил ответил на вопрос о том, может ли «Милуоки Бакс» вылететь в первом раунде плей-офф нынешнего сезона.

«Они могут. У них есть две проблемы. Они не выкладываются на 100% в каждом матче. У них нет чемпионского настроя из игры в игру. У них нет общей сфокусированности на одной цели. Яннис это понимает, но все остальные игроки тоже должны это понимать. Когда «Милуоки» приезжает в гости, команда-оппонент будет играть изо всех сил. Тем не менее «Бакс» не должны проигрывать таким командам, как «Вашингтон». Пока они не исправят свои проблемы с фокусом и настроем — они и правда могут вылететь уже в первом раунде», — заявил О`Нил на шоу NBA on TNT.

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