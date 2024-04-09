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Стивен Эй Смит назвал игрока, являющегося главным возвращением нынешнего сезона

Стивен Эй Смит назвал игрока, являющегося главным возвращением нынешнего сезона
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Известный ведущий ESPN Стивен Эй Смит высказал своё мнение о том, какого игрока стоит назвать главным возвращением года.

«Кайри Ирвинг заслуживает называться главным возвращением этого сезона. Давайте вспомним прошлый сезон, где он по большей части отсутствовал по причинам, которые уже даже не хочется обсуждать. Это в прошлом. Мы идём вперёд.

Этот парень набирает 25,8 очка, попадая 49,6% своих бросков, а также 41% с дальней дистанции, а на штрафных его точность составляет 90,7%. Он почти что «50-40-90» баскетболист! Этот чувак вышел на другой уровень.

Он сыграл только в 56 играх, потому что был травмирован. Тем не менее у него не было никаких проблем, которые его бы отвлекали. Когда он на паркете — он великолепен. А вчера он вообще набрал 48 очков! И теперь я смотрю на «Даллас» и думаю: «О чёрт!»

Они смогли улучшить свою оборону, пригласив к себе несколько больших ребят. Такого мы не видели давно, чтобы они были хороши в защите, в атаке у них никогда не было проблем. С их нападением у всех будут проблемы! Но если они могут продемонстрировать неплохую защиту в плей-офф, то могут считаться «тёмными лошадками» на Западе», — заявил Смит на шоу First Take.

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