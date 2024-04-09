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Журналистка Николс: выбор Бронни Джеймса отчасти зависит от желания его родителей

Журналистка Николс: выбор Бронни Джеймса отчасти зависит от желания его родителей
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Журналистка Рэйчел Николс рассказала о том, на чём будет основываться решение сына Леброна Джеймса Бронни о своём будущем. Напомним, баскетболист заявился на драфт 2024 года, но также может перейти в другой колледж.

«Его выбор отчасти зависит от того, чего хочет Саванна (мать Бронни Джеймса. — Прим. «Чемпионата») и Леброн Джеймс. Если они хотят, чтобы Бронни оказался в НБА уже следующим летом, то, скорее всего, это произойдёт. И это абсолютно нормальное желание. Когда Леброн и Бронни сыграют за одну команду — это будет особенный момент, который переплюнет многие прочие достижения.

Я не удивлюсь, если он перейдёт в «Дюкейн» или в «Орегон». Ему в любом случае обеспечены деньги от Nike. Думаю, он хотел бы ещё поиграть на студенческом уровне, ещё один год ему не повредит», — заявила Николс на шоу UNDISPUTED.

Бронни принял участие в тренировке университетской команды

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