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Анонимный руководитель команды НБА назвал лучший дуэт баскетболистов в лиге

Анонимный руководитель команды НБА назвал лучший дуэт баскетболистов в лиге
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Анонимный руководитель команды НБА назвал лучший дуэт баскетболистов в лиге на данный момент.

«Лука и Кайри — лучший дуэт в НБА. Их «химия» вне площадки великолепна. Они отлично дополняют друг друга, у них хорошие взаимоотношения.

Я не буду удивлён, если «Даллас» зайдёт глубоко в плей-офф. Я не знаю ни одну защиту, которая смогла бы сдержать Ирвинга и Дончича в серии из семи матчей», — приводит слова руководителя Hoops Wire.

Ирвинг перешёл в «Даллас» в феврале прошлого года, но техасскому коллективу всё равно не удалось выйти в плей-офф. В нынешнем сезоне «Маверикс» располагаются на пятом месте в Западной конференции. Дончич в среднем набирает 33,9 очка, делает 9,2 подбора и 9,8 ассиста. Кайри, в свою очередь, имеет следующие цифры: 25,8 очка, 5 подборов и 5,1 передачи.

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