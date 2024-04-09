Редик рассказал, как Брайант вдохновил его на создание подкаста с Леброном

Экс-игрок НБА Джей Джей Редик объяснил причину создания подкаста Mind The Game с Леброном Джеймсом.

«Это потрясающая возможность не только для меня, но и для фанатов, послушать, как один из величайших игроков в истории рассказывает про баскетбол. Мы видели, как это делал Коби несколько лет. С его уходом осталась пустота. Кто из величайших игроков сейчас говорит о баскетболе? Есть ли вообще кто-то такой, я не знаю. Так что это великолепная возможность для фанатов.

Я хочу помочь объяснить фанатам, как работает баскетбол. Почему нужно сдваиваться на Карри? Почему Дрэймонд остаётся открытым и получает мяч с возможностью разыграть большинство? Именно об этом наше шоу», — заявил Редик на шоу Dan Le Batard.

Вокальные навыки Леброна Джеймса