Этторе Мессина: я каждый день стараюсь учиться у своих игроков

Главный тренер «Олимпии Милан» Этторе Мессина высказался о том, как отсутствие игрового опыта на профессиональном уровне сказывается на его тренерской деятельности.

«Каждый день я узнаю что-то новое. Я не был профессиональным игроком. Я начал тренировать очень рано, ещё в 17 лет, потому что мне это предложили. Так что я не испытывал то, что испытывали большинство моих коллег, играя на высоком уровне. Непередаваемое ощущение в раздевалке перед важной игрой.

Это именно то, чему я стараюсь учиться у своих игроков каждый день. Я смотрю, как они себя ведут, как реагируют, что думают», — приводит слова Мессины Eurohoops.

Мессина работает главным тренером взрослых команд с 1989 года.

Мессина общается с игроками «Олимпии» во время тайм-аута: