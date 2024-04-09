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«Зенит» на выезде вырвал победу в матче с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге

«Зенит» на выезде вырвал победу в матче с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге
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В Краснодаре на арене «Баскет-Холл» завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась победой гостей со счётом 91:86 (22:21, 24:19, 21:20, 24:26). Отметим, что «Зенит» был впереди на протяжении трёх четвертей, однако в четвёртой хозяева площадки смогли выйти вперёд. И всё же на последних секундах более удачливыми были гости.

Единая лига ВТБ . Группа А
09 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Ндур, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Миллер, Ведищев, Емченко
Зенит: Фрейзер, Захаров, Карасёв, Вольхин, Жбанов, Клименко, Эртель, Морман, Зубков, Торопов, Курич, Хантер

Самым результативным в составе хозяев площадки был защитник Джейлен Бэрфорд. На его счету 22 очка, а также три подбора и три результативные передачи. В составе «Зенита» лучшую результативность показал разыгрывающий Трент Фрейзер, в активе которого 21 очко. Кроме того, он отдал четыре результативные передачи.

В следующем туре Единой лиги, который станет последним перед плей-офф, «Локомотив-Кубань» на домашней площадке встретится с красноярским «Енисеем». Игра пройдёт 13 апреля и начнётся в 15:00 мск. «Зенит» в следующем туре дома сыграет с «Пармой». Матч состоится 14 апреля и начнётся в 16:00 по московскому времени.

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