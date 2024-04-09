«Париж» уверенно победил «Бурк» в первом матче финала Еврокубка

Состоялся первый матч финальной серии Еврокубка, в котором встречались два французских клуба – «Париж» и «Бурк». Уверенную победу со счётом 77:64 (23:11, 31:20, 11:12, 12:21) одержали парижане. Финальная серия будет продолжаться до двух побед.

Самым результативным в составе победителей был защитник Ти Джей Шортс, на счету которого 15 очков, три подбора и четыре результативные передачи. У «Бурка» чаще всего кольцо соперников поражал форвард Закари Рисашер. В его активе 11 очков, четыре подбора и одна результативная передача.

Отметим, что для обоих клубов выход в финал Еврокубка стал первым в истории. Предыдущим победителем турнира является испанская «Гран Канария».

Второй матч финальной серии будет сыгран 12 апреля. Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени. При необходимости третья встреча команд состоится 17 апреля.