Игрок «Чикаго» попал в комичную ситуацию, помешав партнёру по команде исполнить данк

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт на табло — 62:68 в пользу гостевой команды.

В начале второй четверти центровой «Чикаго» Андре Драммонд оказался в курьёзной ситуации, помешав своему партнёру по команде исполнить данк после навеса самому себе от щита. Как итог, лёгкий форвард хозяев Торри Крэйг исполнил неудачную попытку.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что на данный момент «Буллз» занимают в Восточной конференции общее девятое место с 37 победами при 41 поражении. «Нью-Йорк», в свою очередь, располагается на четвёртом месте с 46 победами при 32 поражениях.