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Игрок «Чикаго» попал в комичную ситуацию, помешав партнёру по команде исполнить данк

Игрок «Чикаго» попал в комичную ситуацию, помешав партнёру по команде исполнить данк
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт на табло — 62:68 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
4-я четверть
108 : 119
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Уайт, Драммонд, Картер, Карузо, Вучевич, Дерозан, Крэйг, Битим, Саного, Грин, Терри, Фанк, Дрелл
Нью-Йорк Никс: Топпин, Дивинченцо, Макбрайд, Харт, Ачиува, Ануноби, Брансон, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Робинсон, Дьяките, Богданович, Симс, Хартенштайн

В начале второй четверти центровой «Чикаго» Андре Драммонд оказался в курьёзной ситуации, помешав своему партнёру по команде исполнить данк после навеса самому себе от щита. Как итог, лёгкий форвард хозяев Торри Крэйг исполнил неудачную попытку.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что на данный момент «Буллз» занимают в Восточной конференции общее девятое место с 37 победами при 41 поражении. «Нью-Йорк», в свою очередь, располагается на четвёртом месте с 46 победами при 32 поражениях.

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