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Дончич обновил державшийся 40 лет рекорд «Далласа» по набранным очкам за сезон

Дончич обновил державшийся 40 лет рекорд «Далласа» по набранным очкам за сезон
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Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс», в котором его команда одержала победу со счётом 130:104.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 130
Даллас Маверикс
Даллас
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 22, Миллер - 21, Дав. Бертанс - 13, Уильямс - 12, Манн - 11, Ричардс - 8, Мицич - 6, Тор - 5, Покушевски - 4, Макгауэнс - 2, Болден, Смит, Блэк
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Гэффорд - 26, Ирвинг - 18, Хардуэй-младший - 15, Клебер - 10, Джонс - 9, Харди - 3, Проспер - 3, Экзам - 2, Лоусон - 2, Уильямс - 2, Вашингтон - 1, Фадж, Пауэлл, Моррис

Дончич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 39 очков (13 из 25, где 8 из 17 — трёхочковые), 12 подборов, 10 результативных передач и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+22».

Примечательно, что словенский баскетболист в текущем сезоне набрал 2341 очко, установив таким образом клубный рекорд по набранным очкам в конкретном сезоне. Ранее 2330 очков набирал двукратный чемпион НБА Марк Агирре в сезоне-1983/1984.

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