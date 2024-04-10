Дончич обновил державшийся 40 лет рекорд «Далласа» по набранным очкам за сезон

Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс», в котором его команда одержала победу со счётом 130:104.

Дончич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 39 очков (13 из 25, где 8 из 17 — трёхочковые), 12 подборов, 10 результативных передач и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+22».

Примечательно, что словенский баскетболист в текущем сезоне набрал 2341 очко, установив таким образом клубный рекорд по набранным очкам в конкретном сезоне. Ранее 2330 очков набирал двукратный чемпион НБА Марк Агирре в сезоне-1983/1984.