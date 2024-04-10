«Надеемся на лучшее». Док Риверс прокомментировал травму Янниса Адетокунбо
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Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс отреагировал на травму тяжёлого форварда своей команды Янниса Адетокунбо во время матча в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» (104:91).
НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
104 : 91
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Беверли - 20, Портис - 15, Лопес - 15, Адетокунбо - 15, Лиллард - 12, Миддлтон - 12, Грин - 6, Бисли - 5, Коннотон - 4, Ливингстон, Галлинари, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Джексон, Краудер
Бостон Селтикс: Тейтум - 22, Браун - 14, Холидэй - 12, Уайт - 9, Хозер - 8, Корнет - 7, Притчард - 6, Тиллман - 6, Михайлюк - 5, Бриссетт - 2, Хорфорд, Спрингер
«Уровень серьёзности? Это очень хороший вопрос. Высокий. Но он Яннис. Думаю, все сейчас чувствуют то же, что и я. Мы просто надеемся на лучшее», — рассказал Риверс во время пресс-конференции.
Отметим, что Адетокунбо в концовке третьей четверти получил травму на ровном месте после ввода мяча из лицевой. Форвард был вынужден досрочно завершить игру, поскольку, как стало известно, у него диагностировано растяжение икроножной мышцы.
Яннис Адетокунбо направляется в раздевалку «Индианы» после игры:
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