«Надеемся на лучшее». Док Риверс прокомментировал травму Янниса Адетокунбо

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс отреагировал на травму тяжёлого форварда своей команды Янниса Адетокунбо во время матча в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» (104:91).

«Уровень серьёзности? Это очень хороший вопрос. Высокий. Но он Яннис. Думаю, все сейчас чувствуют то же, что и я. Мы просто надеемся на лучшее», — рассказал Риверс во время пресс-конференции.

Отметим, что Адетокунбо в концовке третьей четверти получил травму на ровном месте после ввода мяча из лицевой. Форвард был вынужден досрочно завершить игру, поскольку, как стало известно, у него диагностировано растяжение икроножной мышцы.

Яннис Адетокунбо направляется в раздевалку «Индианы» после игры: