45 очков Брансона принесли «Нью-Йорк Никс» победу над «Чикаго»

В ночь с 9 на 10 апреля мск на паркете «Юнайтед-центра» в американском Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НБА. «Нью-Йорк Никс» переиграли на выезде «Чикаго Буллз» со счётом 128:117.

Гости выиграли стартовую четверть с преимуществом в девять очков и удерживали лидерство на протяжении всего оставшегося времени матча, ни разу не позволив «Чикаго» подобраться в счёте ближе трёхочковой дистанции. Самым результативным игроком встречи стал Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), набравший 45 очков.

Одержавшие вторую победу подряд «Никс» занимают третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, но ещё не гарантировали себе участие в основном плей-офф. «Буллз» проиграли второй матч кряду, но уже гарантированно финишируют в зоне плей-ин.