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Чикаго Буллз — Нью-Йорк Никс 117:128, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 10 апреля

45 очков Брансона принесли «Нью-Йорк Никс» победу над «Чикаго»
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В ночь с 9 на 10 апреля мск на паркете «Юнайтед-центра» в американском Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НБА. «Нью-Йорк Никс» переиграли на выезде «Чикаго Буллз» со счётом 128:117.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
117 : 128
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Дерозан - 34, Вучевич - 26, Уайт - 24, Карузо - 9, Грин - 9, Драммонд - 4, Крэйг - 4, Терри - 4, Картер - 3, Битим, Саного, Фанк, Дрелл
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Ануноби - 24, Дивинченцо - 21, Харт - 17, Хартенштайн - 11, Макбрайд - 7, Богданович - 3, Топпин, Ачиува, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Робинсон, Дьяките, Симс

Гости выиграли стартовую четверть с преимуществом в девять очков и удерживали лидерство на протяжении всего оставшегося времени матча, ни разу не позволив «Чикаго» подобраться в счёте ближе трёхочковой дистанции. Самым результативным игроком встречи стал Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), набравший 45 очков.

Одержавшие вторую победу подряд «Никс» занимают третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, но ещё не гарантировали себе участие в основном плей-офф. «Буллз» проиграли второй матч кряду, но уже гарантированно финишируют в зоне плей-ин.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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